Quina 7116 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (13), o concurso 7116, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09, 16, 47, 72, 78.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 87 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.755,30.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6274 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 115,62.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 156611 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,63.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (14), é de R$ 33 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.