Quina 7113 acumula e prêmio vai a R$ 21,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (09), o concurso 7113, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 32, 57, 78, 80.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 82 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.259,71.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5207 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,88.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 128106 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,03.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (10), é de R$ 21,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.