Quina 7111 acumula e prêmio vai a R$ 18,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (06), o concurso 7111, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 15, 44, 47, 79.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 116 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.725,77.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7364 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 85,89.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 164484 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,84.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (08), é de R$ 18,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.