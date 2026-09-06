Quina 7111 acumula e prêmio vai a R$ 18,5 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (06), o concurso 7111, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 15, 44, 47, 79.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 116 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.725,77.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7364 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 85,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 164484 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,84.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (08), é de R$ 18,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.