Quina 7108 acumula e prêmio vai a R$ 13,7 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (02), o concurso 7108, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 28, 29, 30, 67.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.098,07.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4499 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 109,71.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 106817 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,62.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (03), é de R$ 13,7 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.