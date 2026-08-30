Quina 7105 acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (30), o concurso 7105, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 33, 41, 48, 78.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.453,39.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3288 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 129,80.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 85085 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,01.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (31), é de R$ 10 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.