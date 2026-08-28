Quina 7104 acumula e prêmio vai a R$ 9,2 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (28), o concurso 7104, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 07, 51, 61, 66, 75.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 25 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14.683,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2373 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 147,32.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 61147 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (30), é de R$ 9,2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.