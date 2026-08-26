Quina 7102 acumula e prêmio vai a R$ 3,4 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (26), o concurso 7102, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 11, 14, 38, 43, 77.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.278,06.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2457 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 115,51.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 61919 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,58.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (27), é de R$ 3,4 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.