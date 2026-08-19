Quina 7096 acumula e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (19), o concurso 7096, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 29, 43, 47, 51.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.692,17.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3945 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 118,99.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 97855 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,79.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (20), é de R$ 15 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.