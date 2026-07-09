Quina 7061 acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (09), o concurso 7061, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 49, 59, 60, 71.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.476,03.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2909 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 141,18.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 80971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,07.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (10), é de R$ 11 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.