Quina 7061 acumula e prêmio vai a R$ 11 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (09), o concurso 7061, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 19, 49, 59, 60, 71.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.476,03.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2909 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 141,18.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 80971 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,07.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (10), é de R$ 11 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.