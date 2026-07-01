Quina 7054 acumula e prêmio vai a R$ 3,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (01), o concurso 7054, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 11, 34, 63, 68.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.933,90.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2062 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 133,05.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 56159 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,88.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 3,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.