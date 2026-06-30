Quina 7053 acumula e prêmio vai a R$ 1,7 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (30), o concurso 7053, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 15, 54, 63, 72.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 21 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.283,36.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1981 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 124,01.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 48265 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,08.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (01), é de R$ 1,7 milhão.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.