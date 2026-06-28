Quina 7051 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
9 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 26,6 milhões cada.
A Quina realizou mais uma edição neste domingo (28), o concurso 7051, e premiou apostadores com R$ 26,6 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 19, 32, 50, 73, 75.
Entre os que acertaram as 5 dezenas, 9 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 26,6 milhões.
Apostas premiadas com 5 dezenas:
Canal Eletrônico
3 apostas ganharam o prêmio para 5 acertos
Fortaleza/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Alexania/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Paranavai/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Campos dos Goytacazes/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Indaiatuba/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1674 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.234,37.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 144198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 135,26.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 3654461 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,33.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 500.000,00.
Paraná
Confira as apostas premiadas com 5 dezenas no Paraná:
Em Paranavai, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 26,6 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.