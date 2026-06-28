Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Quina 7051 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

9 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 26,6 milhões cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 12:00:00 Editado em 28.06.2026, 17:02:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quina 7051 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (28), o concurso 7051, e premiou apostadores com R$ 26,6 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 19, 32, 50, 73, 75.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 9 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 26,6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas premiadas com 5 dezenas:

Canal Eletrônico
3 apostas ganharam o prêmio para 5 acertos

Fortaleza/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasilia/DF
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Alexania/GO
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Paranavai/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campos dos Goytacazes/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Indaiatuba/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1674 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.234,37.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 144198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 135,26.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 3654461 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,33.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 500.000,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paraná
Confira as apostas premiadas com 5 dezenas no Paraná:

Em Paranavai, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 26,6 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa loterias quina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV