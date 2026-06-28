Quina 7051 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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A Quina realizou mais uma edição neste domingo (28), o concurso 7051, e premiou apostadores com R$ 26,6 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 19, 32, 50, 73, 75.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 9 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 26,6 milhões.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Canal Eletrônico

3 apostas ganharam o prêmio para 5 acertos

Fortaleza/CE

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

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Brasilia/DF

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Alexania/GO

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Paranavai/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

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Campos dos Goytacazes/RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Indaiatuba/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1674 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.234,37.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 144198 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 135,26.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 3654461 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,33.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (29), é de R$ 500.000,00.

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Paraná

Confira as apostas premiadas com 5 dezenas no Paraná:

Em Paranavai, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 26,6 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.