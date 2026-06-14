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Quina 7050 acumula e prêmio vai a R$ 250 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 12:00:00 Editado em 14.06.2026, 17:03:32
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Quina 7050 acumula e prêmio vai a R$ 250 milhões; veja os números
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição neste domingo (14), o concurso 7050, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 24, 36, 61, 66, 74.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.123,58.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3672 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 156,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 102950 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (27), é de R$ 250 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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