Quina 7048 acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 12:00:00 Editado em 11.06.2026, 21:31:52
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (11), o concurso 7048, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09, 25, 34, 56, 70.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.073,10.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4985 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 110,93.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 124494 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,44.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (12), é de R$ 13 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.