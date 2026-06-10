Quina 7047 acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 12:00:00 Editado em 10.06.2026, 21:53:35
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (10), o concurso 7047, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 06, 11, 26, 50, 61.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 53 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.729,20.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4804 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 112,73.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 115486 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,68.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 11,5 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.