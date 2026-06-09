Quina 7046 acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 12:00:00 Editado em 09.06.2026, 21:31:56
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 7046, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 12, 37, 68, 76.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.162,76.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3493 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 143,55.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 98929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,06.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (10), é de R$ 10 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.