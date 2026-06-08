Quina 7045 acumula e prêmio vai a R$ 8,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 12:00:00 Editado em 08.06.2026, 21:31:14
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (08), o concurso 7045, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 13, 17, 54, 71.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 90 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.267,81.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5510 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,94.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 122364 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,69.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (09), é de R$ 8,5 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.