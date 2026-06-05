Quina 7043: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 19,31 milhões.
A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 7043, e premiou apostadores com R$ 19,31 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 10, 20, 21, 29, 46.
Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 19,31 milhões.
Apostas premiadas com 5 dezenas:
Cariacica/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.235,38.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 103,87.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 171935 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,39.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 600.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.