Quina 7043: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 7043, e premiou apostadores com R$ 19,31 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 10, 20, 21, 29, 46.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 19,31 milhões.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Cariacica/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.235,38.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 103,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 171935 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,39.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.