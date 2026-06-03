Quina 7042 acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (03), o concurso 7042, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 13, 25, 36, 60.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 101 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.354,06.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7334 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 83,33.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 157696 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,87.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (05), é de R$ 20 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.