Quina 7042 acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 12:00:00 Editado em 03.06.2026, 21:41:32
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (03), o concurso 7042, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 13, 25, 36, 60.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 101 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.354,06.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7334 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 83,33.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 157696 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,87.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (05), é de R$ 20 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.