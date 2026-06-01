Quina 7040 acumula e prêmio vai a R$ 16,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 12:00:00 Editado em 01.06.2026, 21:31:48
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (01), o concurso 7040, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 23, 52, 56, 67.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.076,80.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 91,71.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 138668 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,17.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (02), é de R$ 16,5 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.