Quina 7040 acumula e prêmio vai a R$ 16,5 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (01), o concurso 7040, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 23, 52, 56, 67.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.076,80.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6320 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 91,71.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 138668 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,17.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (02), é de R$ 16,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.