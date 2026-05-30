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Quina 7039 acumula e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja os números

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 12:00:00 Editado em 30.05.2026, 21:34:08
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Quina 7039 acumula e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja os números
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição neste sábado (30), o concurso 7039, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 15, 16, 67, 80.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.591,81.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4842 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 120,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 127365 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (01), é de R$ 15 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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