Quina 7039 acumula e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição neste sábado (30), o concurso 7039, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 15, 16, 67, 80.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.591,81.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4842 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 120,74.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 127365 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (01), é de R$ 15 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.