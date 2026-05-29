Quina 7038 acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (29), o concurso 7038, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 31, 39, 64, 73.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.650,55.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3230 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 164,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 92852 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,73.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (30), é de R$ 13 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.