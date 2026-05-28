Quina 7037 acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 12:00:00 Editado em 28.05.2026, 21:34:21
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (28), o concurso 7037, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 09, 26, 42, 55, 66.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 51 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.969,54.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4473 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 108,25.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 110445 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,38.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (29), é de R$ 12 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.