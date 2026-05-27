Quina 7036 acumula e prêmio vai a R$ 10,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 12:00:00 Editado em 27.05.2026, 21:57:11
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (27), o concurso 7036, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 15, 42, 63, 66, 77.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.646,71.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3181 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 134,83.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 80690 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,31.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 10,5 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.