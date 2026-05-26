Quina 7035 acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 7035, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 14, 15, 48, 58, 73.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 38 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.297,19.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2865 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 142,70.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 82620 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,94.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 9 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.