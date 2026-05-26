Quina 7035 acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 12:00:00 Editado em 27.05.2026, 02:16:31
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 7035, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 14, 15, 48, 58, 73.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 38 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.297,19.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2865 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 142,70.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 82620 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,94.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (27), é de R$ 9 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.