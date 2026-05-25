Quina 7034 acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 12:00:00 Editado em 25.05.2026, 21:43:26
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (25), o concurso 7034, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 21, 74, 77, 79.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 35 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.528,63.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2760 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 115,08.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 63848 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,97.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (26), é de R$ 8 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.