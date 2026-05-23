Quina 7033 acumula e prêmio vai a R$ 3 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 12:00:00 Editado em 23.05.2026, 21:34:59
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição neste sábado (23), o concurso 7033, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 29, 32, 33, 56.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.610,61.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2958 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 109,32.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 78323 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,12.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (25), é de R$ 3 milhões.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.