Quina 7033 acumula e prêmio vai a R$ 3 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição neste sábado (23), o concurso 7033, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 29, 32, 33, 56.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 32 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.610,61.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2958 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 109,32.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 78323 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,12.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (25), é de R$ 3 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.