Quina 7032 acumula e prêmio vai a R$ 2 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (22), o concurso 7032, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 28, 48, 49, 71.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 17 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 17.327,35.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2252 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 124,57.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 60372 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,64.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (23), é de R$ 2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.