Quina 7031 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 7031, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 12, 40, 56, 70.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.881,98.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,57.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 49299 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,83.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 1,3 milhão.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.