Quina 7031 acumula e prêmio vai a R$ 1,3 milhão; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 12:00:00 Editado em 21.05.2026, 21:32:01
Foto: Reprodução
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (21), o concurso 7031, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 03, 12, 40, 56, 70.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 23 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.881,98.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1929 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,57.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 49299 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,83.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (22), é de R$ 1,3 milhão.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.