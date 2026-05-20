Quina 7030: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 13,01 milhões.
A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 7030, e premiou apostadores com R$ 13,01 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 16, 19, 24, 50, 55.
Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 13,01 milhões.
Apostas premiadas com 5 dezenas:
Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 75 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.250,93.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5237 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 98,89.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 126221 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,10.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (21), é de R$ 600.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.