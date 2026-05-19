Quina 7029 acumula e prêmio vai a R$ 13,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (19), o concurso 7029, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 13, 14, 17, 20, 59.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.174,91.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6442 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,24.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 142164 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,68.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (20), é de R$ 13,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.