Quina 7028 acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (18), o concurso 7028, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01,16,41,42,74.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (19), é de R$ 12 milhões.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (19)



Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.852,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3528 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 141,21.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 92582 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,38.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.