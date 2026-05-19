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Quina 7028 acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões

Veja os números sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 09:36:45 Editado em 19.05.2026, 09:36:41
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Quina 7028 acumula e prêmio vai a R$ 12 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (18), o concurso 7028, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01,16,41,42,74.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (19), é de R$ 12 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (19)

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 15.852,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3528 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 141,21.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 92582 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,38.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas loterias lotomania prêmios quina sorteios
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