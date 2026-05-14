Quina 7025 acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
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A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (14), o concurso 7025, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 14, 27, 29, 50, 57.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 8.397,99.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3781 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 101,53.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 88710 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,32.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (15), é de R$ 8 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.