Quina 7024 acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (13), o concurso 7024, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 38, 43, 48, 74.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 12 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 21.454,87.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 1640 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 149,51.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 43240 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,67.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (14), é de R$ 7 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.