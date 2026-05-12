Quina 7023: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 17,28 milhões.
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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (12), o concurso 7023, e premiou apostadores com R$ 17,28 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 16, 35, 44, 66, 78.
Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 17,28 milhões.
Apostas premiadas com 5 dezenas:
Diadema/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 58 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.118,47.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4956 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,92.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 125300 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,90.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (13), é de R$ 600.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.