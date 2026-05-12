Quina 7023: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (12), o concurso 7023, e premiou apostadores com R$ 17,28 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 16, 35, 44, 66, 78.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 17,28 milhões.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Diadema/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 58 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.118,47.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4956 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 123,92.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 125300 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,90.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (13), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.