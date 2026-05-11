Quina 7022 acumula e prêmio vai a R$ 17,5 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (11), o concurso 7022, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 30, 38, 47, 50, 68.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 17.780,98.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3734 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 163,26.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 104658 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,82.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (12), é de R$ 17,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.