Quina 7022 acumula e prêmio vai a R$ 17,5 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (11), o concurso 7022, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 30, 38, 47, 50, 68.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 17.780,98.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3734 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 163,26.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 104658 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,82.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (12), é de R$ 17,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.