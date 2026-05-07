Quina 7019 acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (07), o concurso 7019, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 06, 11, 42, 62, 78.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 41 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14.137,14.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3978 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 138,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 111443 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,95.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (08), é de R$ 13 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.