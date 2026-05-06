Quina 7018 acumula e prêmio vai a R$ 11,5 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (06), o concurso 7018, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 10, 15, 17, 53, 61.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 72 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.770,21.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4894 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 108,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 125174 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (07), é de R$ 11,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.