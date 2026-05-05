Quina 7017 acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (05), o concurso 7017, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 35, 48, 58, 60.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 43 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.957,57.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4088 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 119,78.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 99351 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,92.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (06), é de R$ 10 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.