Quina 7015 acumula e prêmio vai a R$ 7,5 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição neste sábado (02), o concurso 7015, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 13, 52, 53, 55.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 88 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.443,09.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 6138 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 74,32.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 128967 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,53.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na segunda (04), é de R$ 7,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.