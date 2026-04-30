Quina 7014: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 7014, e premiou apostadores com R$ 4,57 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 11, 16, 23, 42, 74.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 4,57 milhões.

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Apostas premiadas com 5 dezenas:

Osasco/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 74 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.499,90.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4202 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 92,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 88420 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,38.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (02), é de R$ 6 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.