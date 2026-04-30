TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Quina 7014: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 4,57 milhões.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 12:00:00 Editado em 30.04.2026, 21:58:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quina 7014: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 7014, e premiou apostadores com R$ 4,57 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 11, 16, 23, 42, 74.

Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 4,57 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apostas premiadas com 5 dezenas:

Osasco/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 74 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.499,90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4202 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 92,24.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 88420 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,38.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (02), é de R$ 6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa loterias quina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV