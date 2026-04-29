Quina 7013 acumula e prêmio vai a R$ 4,5 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 7013, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12, 36, 37, 53, 80.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 20 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 16.787,63.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2696 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 118,60.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 67865 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (30), é de R$ 4,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.