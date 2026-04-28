Quina 7012 acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 7012, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 44, 53, 54, 57, 75.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.235,12.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2736 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 113,41.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 65143 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,76.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 3,6 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.