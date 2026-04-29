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Quina 7012 acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 3,6 milhões.

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 08:09:24 Editado em 29.04.2026, 08:09:20
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Quina 7012 acumula e prêmio vai a R$ 3,6 milhões
Autor Os sorteios são realizados de segunda a sábado. - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 7012, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 44, 53, 54, 57, 75.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.235,12.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2736 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 113,41.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 65143 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,76.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (29), é de R$ 3,6 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas concurso 7012 COTIDIANO Loteria Loterias Caixa prêmios quina resultados sorteios
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