Quilombo Saracura: Iphan recomenda suspensão de escavações da Linha 6 em SP

Priscila Mengue (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) indicou a suspensão temporária da retomada de escavações na área da Estação 14-Bis da Linha 6-Laranja do Metrô, no Bixiga, bairro do centro da cidade de São Paulo. A decisão foi motivada pela identificação de um novo bolsão de artefatos arqueológicos e de duas peças cerâmicas que remetem a religiões de matriz africana, novas indicações de que o local pode conter indícios do antigo Quilombo Saracura, ao longo do córrego de mesmo nome.

continua após publicidade .

O documento aponta que, por envolver um possível quilombo urbano, a avaliação sobre o local não deveria envolver apenas a área arqueológica, mas também outros órgãos e áreas do governo federal relacionados ao resgate e preservação da memória negra, como a Fundação Cultural Palmares, os Ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania e da Cultura e os setores de patrimônios material e imaterial do Iphan. Os trabalhos arqueológicos estão restritos ao monitoramento da área desde fevereiro, por causa das chuvas.

"O afloramento de materialidade de possível associação com quilombo nesta área requer a inserção ao debate sobre direito à memória e reparação de patrimônio sensível, de todos os órgãos de competência no componente de matriz africana", afirma a arqueóloga Gladys Mary Santos Sales no documento. O parecer destaca que a Fundação Palmares foi procurada sobre o tema no ano passado, mas ainda não se manifestou.

continua após publicidade .

No momento, as obras da estação estão praticamente paradas desde o ano passado, com exceção da instalação de lamelas para a contenção do solo e a realocação de tubulações de água e esgoto. Os trabalhos são de responsabilidade do consórcio LinhaUni (liderado pela Acciona), que foi cobrado no parecer para apresentar um detalhamento das obras que são estritamente necessárias para a segurança do terreno e do entorno.

A arqueologia no local é realizada pela empresa A Lasca, contratada pela concessionária. Desde 7 de fevereiro, os trabalhos arqueológicos mais aprofundados estão suspensos diante da intensificação das chuvas em São Paulo e, nos últimos meses, a equipe tem feito exclusivamente o monitoramento 24 horas da instalação de lamelas de contenção e da realocação das tubulações de água e esgoto.

Durante esses trabalhos de monitoramento, foi identificado o novo bolsão arqueológico em 30 de março, nas imediações da Rua Cardeal Leme. Há a expectativa de que parte dos novos achados seja do século 19. Entre eles, estão fragmentos de louça, vidro, cerâmica e couro (de sapatos).

continua após publicidade .

Sítio arqueológico

As obras da estação de metrô estão concentradas em seis terrenos nas imediações da Praça 14 Bis, incluindo o da antiga quadra da escola de samba Vai-Vai. O sítio arqueológico Saracura-14 Bis foi identificado em abril do ano passado em um perímetro dentro da obra.

continua após publicidade .

Desde então, mais de 300 peças foram encontradas no local, porém ainda em camadas mais acessíveis, a até 3 metros de profundidade, que contemplam em parte um aterramento feito na região, com o aguardo do encerramento da fase de contenção do solo para a realização de escavações mais profundas. Ao longo dos últimos anos, milhares de fragmentos e objetos foram encontrados em outros sítios arqueológicos identificados durante a implantação da Linha 6, principalmente na zona oeste.

O movimento negro e moradores do bairro têm defendido que o acervo encontrado na obra dê origem a um memorial ao antigo quilombo, também chamado de "Pequena África". Os ativistas também reivindicam a mudança do nome da estação para "Saracura Vai-Vai", a fim de marcar a história negra do Bixiga.

continua após publicidade .

Aquilombados viviam na região, às margens do Córrego Saracura

No ano passado, um relatório técnico já apontava que "a profundidade dos vestígios parece aproximá-los dos períodos em que o Córrego Saracura ainda corria a céu aberto e aquilombados viviam à sua margem". "Caso isto seja comprovado na escavação arqueológica planejada, esses materiais certamente serão remanescentes do Quilombo Saracura, cuja localização é historicamente comprovada."

O documento cita que o Quilombo Saracura se instalou às margens do córrego no fim do século 19, em uma área então periférica diante das dimensões paulistanas da época, concentradas no centro histórico. "Essa ocupação deve ter se expandido pela vertente do córrego e resistiu como permanência cultural até a década de 1970, quando grandes transformações urbanas geraram alterações significativas na topografia do terreno e soterramento do solo original desse assentamento", diz.

"O resgate da área definida poderá trazer informações e materiais muito relevantes para a história de ocupação do Bixiga, a presença do Quilombo da Saracura e dos descendentes de seus antigos moradores que, de outra forma, não teriam visibilidade. Ao passo que uma porção do sítio será resgatada para gerar conhecimento sobre esse passado, outros testemunhos seguirão preservados sob as ruas que se expandem para o restante do Bixiga", ressalta em outro trecho.

Uma das principais hipóteses é de que o sítio arqueológico seja uma área de descarte, uma das principais fontes de identificação de artefatos arqueológicos. "Interpreta-se que estes objetos tenham sido descartados em lixeiras próximas às antigas residências do quilombo, em um período em que a sua formação original já tivesse vivenciado modificações, com a ocupação se espalhando além do fundo de vale para as vertentes do córrego Saracura; assim, crescia a população do bairro, em muito formada pelos descendentes dos aquilombados", pontua o relatório de 2022.

Há a possibilidade também de que sejam encontrados materiais de outros momentos históricos, como do início das atividades do então cordão Vai-Vai na região e da formação do Quilombo Saracura, no século 19. "O resgate arqueológico do sítio Saracura/14 Bis permitirá compreender melhor os objetos que compõem a história deste local e as narrativas possíveis de serem escritas quanto à permanência e as modificações pelas quais passaram os antigos moradores do Quilombo da Saracura e suas formas de resistência e existência no território do Bixiga", explica o relatório.