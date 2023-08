Quer pedalar? Programa empresta bicicletas em seis pontos de São Paulo; veja como participar

A partir deste domingo, 6, a Prefeitura de São Paulo começa a emprestar bicicletas em seis pontos diferentes da capital. O programa Pedal Sampa, em parceria com Associação Brasileira de Ciclomobilidade (ABC), também vai oferecer serviço de oficina rápida e passeios ciclísticos. A participação é totalmente gratuita.

continua após publicidade

"As ativações ocorrerão aos domingos e feriados, entre os meses de agosto de 2023 e fevereiro de 2024, com a primeira ativação neste domingo, das 8h às 16h, contando com ações simultâneas em seis locais diferentes, atingindo todas as regiões de São Paulo", afirmou a Prefeitura.

Nos locais, será montada uma tenda para empréstimo de bicicletas, com a presença de monitores capacitados para prestar todo o apoio, além de oficina de reparos rápidos. Os instrutores também vão ensinar como a pessoa pode fazer reparos simples e de emergência, como calibragem de pneus, regulagem de câmbio e freio, além de dar dicas sobre pedalar com segurança.

continua após publicidade

Como participar do programa:

Para empréstimo das bikes ou utilização da oficina, não será necessária a prévia inscrição. Basta comparecer em cada um dos locais com documento original e com foto, válido em território nacional. Serão solicitados dados pessoais, tais como RG, CPF, meios de contato e aceite ao termo de responsabilidade. Um documento deve ser deixado no local, enquanto a pessoa utiliza a bicicleta.

Em cada ponto, serão disponibilizadas 120 bicicletas, incluindo a reposição, se necessária, nos modelos MTB em aros 29, 26 e 20, e modelos "balance" infantil e triciclo infantil.

continua após publicidade

"As bicicletas deverão ser utilizadas apenas na ciclofaixa, ciclovia ou parque e contarão com empréstimo tendo a duração de uma hora, podendo ser renovado caso não haja fila de espera. Idosos, crianças e pessoas com mobilidades reduzidas terão prioridade, com uma quantidade de bicicletas reservadas, que será estabelecida conforme a procura no local", afirma a Prefeitura de São Paulo.

Já para os passeios, mesmo sendo gratuitos, as inscrições estarão disponíveis na plataforma SeuEsporte.app, com limite de 2 mil participantes por evento - os menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis.

"Como já é tradicional, será realizado, ao término do passeio, um sorteio de duas bicicletas 100% alumínio MTB aro 29 Shimano 21-V Bicolor com suspensão, onde todos os participantes regularmente inscritos poderão concorrer", disse a Prefeitura.

continua após publicidade

Confira a seguir os locais:

Zona Leste:

continua após publicidade

Centro Esportivo Tiquatira | CEE Luiz Martinez - Avenida Governador Carvalho Pinto, 2 - Tiquatira

Parque do Carmo - Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

Zona Oeste:

continua após publicidade

Centro Esportivo Butantã | CEE Solange Nunes Bibas - Rua Dr. Ernâni da Gama Corrêa, 367 - Butantã

Zona Norte:

Centro Esportivo Jd. São Paulo | CEE Alfredo Ignácio Trindade - Rua Viri, 425 - Jardim São Paulo

Zona Sul:

Parque Praia do Sol - Avenida Atlântica, 3100 - Capela do Socorro

Centro:

Rua Vergueiro - Em frente ao nº 2850, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do Metrô

Para mais informações, clique aqui e acesse o site oficial do programa.