Quem ficará com a herança do ganhador da Mega-Sena assassinado?; veja

O corpo de Jonas foi encontrado com sinais de tortura no dia 14 de setembro

O ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi torturado e morto em Hortolândia, no interior de São Paulo. Seu corpo foi encontrado com sinais de tortura às margens da Rodovia dos Bandeirantes no dia 14 de setembro.

Jonas, também conhecido como "Luquinhas", recebeu um prêmio de R$ 47,1 milhões em 2020. Mas, afinal, quem ficará com sua herança?

De acordo com o advogado Afonso Morais, especialista em crimes digitais e área cível, a quantia milionária deve ser divida entre a irmã e o irmão que moravam com Jonas, pois, conforme a família, o homem não era casado e não tinha filhos.

Afonso explica que a irmã de Dias receberá 50% dos bens e o irmão dele receberá a outra parte, também de 50%. "Não havendo testamento, não havendo cônjuge, descendentes ou ascendentes, são herdeiros os parentes colaterais, ou seja, os de até 4º grau: pela ordem, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Os mais próximos excluem os remotos, exceto os sobrinhos, que têm o direito de representar os irmãos do falecido", disse.

Segundo um amigo próximo da vítima, Dias havia investido boa parte dos R$ 47 milhões que ganhou na Mega-Sena em 2020 e não podia mexer no valor por cerca de três anos. Isso ajuda a explicar por que os criminosos que praticaram o sequestro não conseguiram extrair uma fortuna na ação.

Ainda segundo este amigo, Dias deixou cerca de R$ 1 milhão em uma conta-corrente para usar no dia a dia.

Segundo relatos da família, ele teria pedido demissão no trabalho de vendedor que tinha na cidade de Campinas quando recebeu o prêmio, e compartilhou com os amigos o dinheiro que recebeu da rescisão. Todas as pessoas da região onde Dias morava sabiam que ele era milionário.

Mais detalhes sobre o caso

Um homem que ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020 morreu na quarta-feira, 14, em Hortolândia, interior de São Paulo, um dia após ser vítima de sequestro e espancamento, segundo a Polícia Civil. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado gravemente ferido e inconsciente em um trevo de acesso à Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta quarta. Ele foi socorrido por uma ambulância da concessionária da rodovia e encaminhado para o Hospital Mário Covas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os médicos constataram que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico.

Conforme a Polícia Civil, a investigação apontou que foram feitas várias tentativas de saque em suas contas durante o período em que a vítima estava desaparecida. Uma delas, no valor de R$ 3 milhões, não chegou a ser concluída, mas houve uma transferência via Pix no valor de R$ 18 mil. Com o cartão de débito da vítima, levado pelos suspeitos do crime, foram feitos saques no valor de R$ 2 mil.

Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba estão apoiando os policiais de Hortolândia na investigação do crime. Segundo informações de familiares, Dias havia saído na manhã de terça, 13, para fazer uma caminhada e desapareceu. Ele teria levado apenas a carteira e documentos. No final do dia, familiares registraram o desaparecimento utilizando o sistema eletrônico da Polícia Civil. As buscas seriam iniciadas nesta quarta-feira.

A Polícia Civil investiga o caso e já obteve imagens de câmeras de segurança que mostram Jonas Lucas Dias sendo deixado na estrada. A polícia não deu detalhes para não prejudicar as investigações - as imagens podem levar à identificação do veículo usado no crime.

Outras imagens de câmeras de monitoramento da rodovia e da área urbana de Hortolândia foram requisitadas e estão em análise. Para a polícia, os criminosos premeditaram o sequestro, pois sabiam que se tratava de um milionário.



Em 2020, Dias levou o prêmio acumulado da loteria da Caixa após fazer uma aposta simples de seis números.

