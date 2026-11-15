Quem eram o PM e a esposa mortos com mais de 15 tiros pelo genro

Arinaldo Serafim Santana, de 55, e Rosangela Nicoletti, de 54 anos, eram moradores de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e apaixonados pela família

Rosangela Nicoletti, de 54 anos, e o marido, o policial militar da reserva Arinaldo Serafim Santana, de 55, foram mortos pelo próprio genro na última quinta-feira (12), em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Conhecido por compartilhar momentos em família nas redes sociais, o casal recebeu homenagens de amigos e familiares após o crime. A Polícia Militar do estado também divulgou uma nota de pesar pela morte do veterano.

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A violência que vitimou o casal ocorreu de forma repentina enquanto ambos estavam sentados em uma mesa na área externa de um bar da cidade. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o genro, de 40 anos, aproximou-se e abriu fogo contra os sogros. Demonstrando frieza, o atirador chegou a recarregar a arma para continuar a execução, disparando mais de 15 vezes. Rosangela e Arinaldo morreram instantaneamente no local, e uma terceira pessoa acabou ferida durante o ataque.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil indicam que o duplo homicídio foi o estopim de uma série de conflitos familiares ligados ao término de um relacionamento. O clima de tensão entre as partes já havia escalado cinco dias antes das execuções, quando o irmão do atirador foi preso sob a acusação de ameaçar uma das filhas das vítimas, o que intensificou as desavenças que culminaram no crime.

Suspeito morreu em confronto

Na manhã deste sábado (14), equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar localizaram o suspeito escondido em Maracaju. De acordo com a corporação, o homem estava armado e reagiu violentamente à tentativa de abordagem. Durante a troca de tiros, ele foi baleado pelos policiais, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. As circunstâncias do crime seguem sob apuração da Polícia Civil.

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As informações são do G1.