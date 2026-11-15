Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VIOLÊNCIA

Quem eram o PM e a esposa mortos com mais de 15 tiros pelo genro

Arinaldo Serafim Santana, de 55, e Rosangela Nicoletti, de 54 anos, eram moradores de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e apaixonados pela família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quem eram o PM e a esposa mortos com mais de 15 tiros pelo genro
Autor Arinaldo e Rosangela - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rosangela Nicoletti, de 54 anos, e o marido, o policial militar da reserva Arinaldo Serafim Santana, de 55, foram mortos pelo próprio genro na última quinta-feira (12), em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Conhecido por compartilhar momentos em família nas redes sociais, o casal recebeu homenagens de amigos e familiares após o crime. A Polícia Militar do estado também divulgou uma nota de pesar pela morte do veterano.

LEIA MAIS: Homem condenado por estuprar sobrinha é preso após dois anos foragido em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A violência que vitimou o casal ocorreu de forma repentina enquanto ambos estavam sentados em uma mesa na área externa de um bar da cidade. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o genro, de 40 anos, aproximou-se e abriu fogo contra os sogros. Demonstrando frieza, o atirador chegou a recarregar a arma para continuar a execução, disparando mais de 15 vezes. Rosangela e Arinaldo morreram instantaneamente no local, e uma terceira pessoa acabou ferida durante o ataque.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil indicam que o duplo homicídio foi o estopim de uma série de conflitos familiares ligados ao término de um relacionamento. O clima de tensão entre as partes já havia escalado cinco dias antes das execuções, quando o irmão do atirador foi preso sob a acusação de ameaçar uma das filhas das vítimas, o que intensificou as desavenças que culminaram no crime.

Suspeito morreu em confronto

Na manhã deste sábado (14), equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar localizaram o suspeito escondido em Maracaju. De acordo com a corporação, o homem estava armado e reagiu violentamente à tentativa de abordagem. Durante a troca de tiros, ele foi baleado pelos policiais, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. As circunstâncias do crime seguem sob apuração da Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
conflitos familiares crime chocante DUPLO HOMICÍDIO MARACAJU polícia civil VIOLÊNCIA FAMILIAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV