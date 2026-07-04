Quem eram as três vítimas que morreram após acidente na SC-418 em Joinville

Família retornava para São Bento do Sul quando o veículo colidiu contra uma carreta; esposa do motorista e adolescente sofreram ferimentos graves

Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na tarde de sexta-feira (3), na rodovia SC-418, trecho da Serra Dona Francisca, entre Joinville e Campo Alegre (SC). As vítimas fatais estavam em um Fiat Uno e foram identificadas como o motorista João Alexandre Lietz, de 33 anos, sua filha de 1 ano e o enteado, de 14. O condutor e os menores morreram ainda no local da colisão, que envolveu um caminhão.

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No veículo também viajavam a esposa de João, de 32 anos, e outro enteado, de 12 anos. Ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos pelas equipes de emergência. A mulher, mãe da criança e dos adolescentes, ficou presa às ferragens, foi resgatada e encaminhada junto ao filho sobrevivente para o Hospital e Maternidade Sagrada Família.

A família havia ido a Joinville para uma consulta médica e, no momento da tragédia, retornava para casa, em São Bento do Sul.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada por volta das 13h45, no quilômetro 33 da via. O condutor da carreta, também de 33 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local após a batida para prestar os devidos esclarecimentos.

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As causas do acidente passam agora a ser investigadas pelas autoridades de trânsito competentes.