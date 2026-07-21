Quem eram as amigas mortas em acidente de trânsito em SC

Duas jovens morreram após o carro em que viajavam ser esmagado por um caminhão na rodovia BR-163, em São José do Cedro, no Oeste de Santa Catarina. O acidente fatal ocorreu na manhã do último domingo (19), por volta das 6h45. As vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local, foram identificadas como Sabrina Cardoso Silveira, de 24 anos, e Indiamara Kremer, de 26 anos.

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As amigas estavam em um Fiat Uno, que foi completamente prensado pelo veículo de carga após uma colisão frontal. Imagens do local da ocorrência mostram a destruição total do carro de passeio. Apesar da gravidade do impacto, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar a dinâmica e as causas exatas da batida.

Segundo relatos de pessoas próximas, as jovens retornavam da cidade de São Miguel do Oeste, onde Sabrina residia. Elas haviam se conhecido há algum tempo por intermédio de uma terceira amiga em comum e, desde então, tornaram-se inseparáveis. A tragédia gerou forte comoção na região.

Indiamara trabalhava em um posto de combustíveis no próprio município de São José do Cedro e deixa uma filha de apenas quatro anos. Já Sabrina conciliava os estudos em pedagogia com o trabalho de professora em uma creche na cidade vizinha de Descanso. Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou profundamente a perda da educadora, lembrada por amigos e familiares como uma jovem dedicada, carinhosa com os sobrinhos e apaixonada por animais.